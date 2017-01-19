І.Кушнір: на ринок нерухомості нарешті прийшов баланс

“Добрі новини для покупців й інвесторів — кількість будівництв росте, а на ціну це суттєво не впливає. З досвідом злетів і падінь на ринок врешті прийшов баланс, навіть здоровий смисл, я б сказав. Покупці зрозуміли, що в ціні на квартири є певна кількість негнучких факторів, нижче яких забудовник не піде, якщо він збирається будинок добудовувати у принципі. Забудовники зрозуміли, що так як у 2005 вже не буде. Це для всіх добре — встановилися певні правила гри, і конкуренція тепер буде за якість, а не за кількість. Київ від цього тільки виграє”, — упевнений він.

Водночас, наголосив І.Кушнір, дещо зіпсувала картину чергова гучна будівельна афера.

“Не буду повторювати, всі знають про що мова. Шкода людей, але я ще раз повторюся — перевіряйте. Перевіряйте тричі, радьтеся з юристами, з’ясовуйте історію забудовника. Не дайте їм шансів. Про нову столичну традицію приходити на будівництва з битами і трясти забудовників, у яких все згідно з законом, теж говорити не буду. В цьому році ми (інтерв’ю було записане наприкінці 2016 року — ред.) і багато наших колег показали їм, що нічого з цього не вийде. Сподіваюся, забудемо раз і назавжди”, — зазначив він.

“2017 буде кращим — і це не слова з листівки, а об’єктивна реальність. Всі найбільші неприємності вже пройшли. Ми будемо розвиватися — можливо, не так швидко, можливо менш динамічно, але будемо. Будемо обережніше планувати, враховувати більше ризиків і краще перевіряти, але стояти немає ні часу, ні можливостей”, — резюмував І.Кушнір.