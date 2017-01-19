И.Кушнир: на рынок недвижимости наконец пришел баланс

"Хорошие новости для покупателей и инвесторов - количество строительств растет, а на цену это существенно не влияет. С опытом взлетов и падений на рынок в конце пришел баланс, даже здоровый смысл, я бы сказал. Покупатели поняли, что в цене на квартиры есть определенное количество негибких факторов, ниже которых застройщик не пойдет, если он собирается дом достраивать в принципе. Застройщики поняли, что так как в 2005 году уже не будет. Это для всех хорошо - установились определенные правила игры, и конкуренция теперь будет за качество, а не количество. Киев от этого только выиграет", - уверен он.

В то же время, подчеркнул И.Кушнир, несколько испортила картину очередная громкая строительная афера.

"Не буду повторять, все знают о чем речь. Жаль людей, но я еще раз повторюсь - проверяйте. Проверяйте трижды, советуйтесь с юристами, выясняйте историю застройщика. Не дайте им шансов. О новой столичной традиции приходить на строительства с битами и трясти застройщиков, у которых все по закону, тоже говорить не буду. В этом году мы (интервью было записано в конце 2016 - ред.) и многие наши коллеги показали им, что ничего из этого не выйдет. Надеюсь, забудем раз и навсегда", - отметил он.

"2017 год будет лучшим - и это не слова с открытки, а объективная реальность. Все самые большие неприятности уже прошли. Мы будем развиваться - возможно, не так быстро, возможно менее динамично, но будем. Будем осторожнее планировать, учитывать больше рисков и лучше проверять, но стоять нет ни времени, ни возможностей", - резюмировал И.Кушнир.