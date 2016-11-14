І.Климпуш-Цинцадзе: безвіз почне діяти за 1,5 - 3 місяці після прийняття рішення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Безвізовий режим фактично розпочне діяти лише через 1,5 - 3 місяці після прийняття відповідного рішення, бо в самому ЄС ще мають пройти відповідні процедури. Про це журналістам повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент УНН.
"Навіть якби таке рішення було прийнято сьогодні, то для того, щоб безвізовий режим почав діяти, це рішення треба перекласти на всі мови ЄС, дати інструкції всім прикордонникам, митникам всіх членів ЄС. Це займе 1,5-2, а може й 3 місяці, це залежить від внутрішніх процедур ЄС", - сказала вона.
Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що головним бар'єром надання Україні безвізу є прийняття рішення інституціями ЄС щодо процедури призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами.