И.Климпуш-Цинцадзе: безвиз начнет действовать через 1,5 - 3 месяца после принятия решения
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Безвизовый режим фактически начнет действовать через 1,5 - 3 месяца после принятия соответствующего решения, поскольку в самом ЕС еще должны пройти соответствующие процедуры. Об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент УНН.
"Даже если бы такое решение было принято сегодня, то для того, чтобы безвизовый режим начал действовать, это решение надо перевести на все языки ЕС, дать инструкции всем пограничникам, таможенникам всех членов ЕС. Это займет 1,5-2, а может и 3 месяца, это зависит от внутренних процедур ЕС", - сказала она.
Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе сообщила, что главным барьером предоставления Украине безвиза является принятие решения институтами ЕС по процедуре приостановления безвизового режима ЕС с третьими странами.