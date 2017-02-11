І.Геращенко про затримання С.Жадана: неприпустимо, щоб РФ вирішувала, хто з українців може відвідувати Білорусь

"Сергій Жадан на своїй сторінці в фб поінформував, що його затримали і видворили з Білорусі. Зараз посольство і МЗС перевіряє цю інформацію про видворення відомого українського письменника і громадського діяча, в тому числі і той факт, чому білоруська сторона не поставила до відома про це безчинство наше посольство", - написала І.Геращенко.

Разом з тим, вона нагадала, що тиждень тому в Білорусі затримали і видворили українського журналіста, а "наше маленьке посольство ніч його розшукувало і визволяло".

"У санкційному списку, сформованому ФСБ, сотні українських політиків, громадських діячів, активістів, яким заборонено в'їзд в РФ і , паралельно, бо ж це єдиний простір, в Білорусь. Боюся, я єдине виключення, кому на час роботи мінських груп, попри заборону в'ізду в РФ, дозволено в'іжджати в Білорусь, і то після грандіозного дипломатичного скандалу, коли МЗС Білорусі навіть писало виправдальні пояснювальні листи Генсеку ООН, що, мовляв, ок, нехай приїжджає і працює", - додала нардеп.

Крім того, І.Геращенко наголосила, що ФСБ створює фон для погіршення двосторонніх взаємин України та Білорусі.

"Всі ці списки є принизливими, ФСБ таким чином створює фон для погіршення наших двосторонніх взаємин з Білорусією, це також одна з цілей , погіршення взаємин Мінська і Києва . Думаю, українській стороні варто підняти питання неприпустимості подібних списків, коли РФ і ФСБ вирішує, хто з українців має право відвідувати Білорусь", - зазначила вона.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі.

Як повідомив сам С.Жадан, виявилось, що ще 2015-го йому заборонено в’їзд на територію РФ із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні, то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном.

Наразі консул України у Білорусі з'ясовує обставини і причини затримання українського письменника Сергія Жадана у Мінську.