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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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И.Геращенко о задержании С.Жадана: недопустимо, чтобы РФ решала, кто из украинцев может посещать Беларусь

Киев • УНН

 • 11694 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Недопустимо, чтобы РФ и ФСБ решали, кто из украинцев вправе посещать Беларусь. Об этом заявила вице-спикер ВР, участница минских переговоров по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко, комментируя задержание писателя Сергея Жадана в Минске, передает УНН.

И.Геращенко о задержании С.Жадана: недопустимо, чтобы РФ решала, кто из украинцев может посещать Беларусь

"Сергей Жадан на своей странице в фб сообщил, что его задержали и выдворили из Беларуси. Сейчас посольство и МИД проверяет эту информацию о выдворении известного украинского писателя и общественного деятеля, в том числе и тот факт, почему белорусская сторона не поставила в известность об этом бесчинстве наше посольство", - написала И.Геращенко.

Вместе с тем, она напомнила, что неделю назад в Беларуси задержали и выдворили украинского журналиста, а "наше маленькое посольство ночь его разыскивало и освобождало".

"В санкционном списке, сформированном ФСБ, сотни украинских политиков, общественных деятелей, активистов, которым запрещен въезд в РФ и, параллельно, потому что это единое пространство, в Беларусь. Боюсь, я единственное исключение, кому на работу минских групп, несмотря на запрет въезда в РФ, разрешено въезжать в Беларусь, и то после грандиозного дипломатического скандала, когда МИД Беларуси даже писало оправдательные объяснительные письма генсеку ООН, что, мол, ок, пусть приезжает и работает", - добавила нардеп.

Кроме того, И. Геращенко отметила, что ФСБ создает фон для ухудшения двусторонних отношений Украины и Беларуси.

"Все эти списки являются унизительными, ФСБ таким образом создает фон для ухудшения наших двусторонних отношений с Белоруссией, это также одна из целей, ухудшение отношений Минска и Киева. Думаю, украинской стороне стоит поднять вопрос о недопустимости подобных списков, когда РФ и ФСБ решает, кто из украинцев имеет право посещать Беларусь", - отметила она.

Напомним, в ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь.

Как сообщил сам С.Жадан, оказалось, что еще в 2015-м ему был запрещен въезд на территорию РФ с формулировкой "из-за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне, то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном.

Сейчас консул Украины в Беларуси выясняет обстоятельства и причины задержания украинского писателя Сергея Жадана в Минске.

Украинские Национальные Новости

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