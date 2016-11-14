І.Геращенко: на сьогодні на розгляді парламенту перебуває 63 законопроекти у сфері євроінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні у парламенті на розгляді находиться 63 законопроекти у сфері євроінтеграції. Про це під час конференції повідомила народний депутат України, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.
"На разі на розгляді Верховної Ради знаходяться 63 законопроекти у сфері європейської інтеграції України", - сказала І.Геращенко.
Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань євроінтеграції Оксана Юринець повідомила, що українська делегація не братиме участь у неформальних переговорах, які відбуватимуться у Брюсселі та на яких обговорять пропозиції Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.