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І.Геращенко: на сьогодні на розгляді парламенту перебуває 63 законопроекти у сфері євроінтеграції

І.Геращенко: на сьогодні на розгляді парламенту перебуває 63 законопроекти у сфері євроінтеграції

Київ • УНН

 • 5866 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. На сьогодні у парламенті на розгляді находиться 63 законопроекти у сфері євроінтеграції. Про це під час конференції повідомила народний депутат України, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає кореспондент УНН.

"На разі на розгляді Верховної Ради знаходяться 63 законопроекти у сфері європейської інтеграції України", - сказала І.Геращенко.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань євроінтеграції Оксана Юринець повідомила, що українська делегація не братиме участь у неформальних переговорах, які відбуватимуться у Брюсселі та на яких обговорять пропозиції Нідерландів щодо ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

 

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