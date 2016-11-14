И.Геращенко: сегодня на рассмотрении парламента находится 63 законопроекта в сфере евроинтеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. На сегодня в парламенте на рассмотрении находится 63 законопроекта в сфере евроинтеграции. Об этом во время конференции сообщила народный депутат Украины, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас на рассмотрении Верховной Рады находятся 63 законопроекта в сфере европейской интеграции Украины", - сказала И. Геращенко.
Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам евроинтеграции Оксана Юринец сообщила, что украинская делегация не будет участвовать в неформальных переговорах, которые пройдут в Брюсселе и на которых обсудят предложения Нидерландов о ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.