І.Додон перемагає на президенських виборах в Молдові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Лідер, що виступає за зближення з Росією від партії соціалістів Республіки Молдова Ігор Додон (ПСРМ) на виборах на пост президента Молдови, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Так, за попередніми даними ЦВК, після підрахунку 98% бюлетенів, він отримав 54,4% голосів. Його суперник — єдиний кандидат від проєвропейської опозиції — глава Партії дії і солідарності (ПДС) Майя Санду, заручилася підтримкою 45,5% виборців.
Тож підрахунок решти 2% не може змінити розкладу — залишилося підрахувати менше 100 тис. Голосів, а різниця між кандидатами вже склала понад 140 тис.
“Ми здобули перемогу. Я вітаю М.Санду з гідним результатом на виборах і запевняю, що буду президентом як тих, хто голосував за мене, так і тих, хто був проти,, — заявив Додон, приймаючи вітання в ході прес-конференції в своєму штабі.
Також він закликав розчарованих прихильників своєї суперниці дотримуватися спокою. “Не можна допустити протистояння в суспільстві,” — додав І.Додон.
Як повідомляв УНН, у першому турі переміг проросійський лідер партії соціалістів І.Додон з 47,9%, а його головний суперник кандидат від проєвропейських партій М.Санду отримала 38,7%.