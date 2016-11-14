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И.Додон побеждает на президентских выборах в Молдове

И.Додон побеждает на президентских выборах в Молдове

Киев • УНН

 • 14664 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Лидер, который выступает за сближение с Россией от партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон (ПСРМ) на выборах на пост президента Молдовы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, по предварительным данным ЦИК, после подсчета 98% бюллетеней, он получил 54,4% голосов. Его соперник - единый кандидат от проевропейской оппозиции - глава Партии действия и солидарности (ПДС) Майя Санду, заручилась поддержкой 45,5% избирателей.

Поэтому подсчет оставшихся 2% не может изменить расписания - осталось подсчитать менее 100 тыс. голосов, а разница между кандидатами уже составила более 140 тыс.

"Мы одержали победу. Я поздравляю М.Санду с достойным результатом на выборах и уверяю, что буду президентом как тех, кто голосовал за меня, так и тех, кто был против" - заявил Додон, принимая поздравления в ходе пресс-конференции в своем штабе.

Также он призвал разочарованных сторонников своей соперницы соблюдать спокойствие.

"Нельзя допустить противостояния в обществе", - добавил И.Додон.

Как сообщал УНН, в первом туре победил пророссийский лидер партии социалистов И.Додон с 47,9%, а его главный соперник кандидат от проевропейских партий М.Санду получила 38,7%.

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