И.Додон побеждает на президентских выборах в Молдове
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Лидер, который выступает за сближение с Россией от партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон (ПСРМ) на выборах на пост президента Молдовы, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Так, по предварительным данным ЦИК, после подсчета 98% бюллетеней, он получил 54,4% голосов. Его соперник - единый кандидат от проевропейской оппозиции - глава Партии действия и солидарности (ПДС) Майя Санду, заручилась поддержкой 45,5% избирателей.
Поэтому подсчет оставшихся 2% не может изменить расписания - осталось подсчитать менее 100 тыс. голосов, а разница между кандидатами уже составила более 140 тыс.
"Мы одержали победу. Я поздравляю М.Санду с достойным результатом на выборах и уверяю, что буду президентом как тех, кто голосовал за меня, так и тех, кто был против" - заявил Додон, принимая поздравления в ходе пресс-конференции в своем штабе.
Также он призвал разочарованных сторонников своей соперницы соблюдать спокойствие.
"Нельзя допустить противостояния в обществе", - добавил И.Додон.
Как сообщал УНН, в первом туре победил пророссийский лидер партии социалистов И.Додон с 47,9%, а его главный соперник кандидат от проевропейских партий М.Санду получила 38,7%.