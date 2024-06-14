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Готували держпереворот у Києві: в Україні заборонили 8 проросійських організацій Медведчука

Готували держпереворот у Києві: в Україні заборонили 8 проросійських організацій Медведчука

Київ • УНН

 • 29593 перегляди

Суд заборонив 8 проросійських організацій, які координувалися колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком і планували державний переворот у Києві у 2022 році, щоб допомогти росії захопити Україну.

Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук. Ця мережа "громадських організацій", які готували держпереворот у Києві у 2022 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.

За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук. Представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України"

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів".

Під час "з’їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб

- інформує СБУ.

Служба безпеки України нагадує, що у 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення рф.

У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина рф, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з росії.

Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:

  • Міжнародна громадська організація «Ми народ України»;
  •  Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;
  •  «Соборне козацтво»;
  •  «Соборне козацтво» «Харківський округ»;
  • «Соборне козацтво» «Баришівська станиця»;
  •  «Соборне козацтво» «Київський округ»; 
  • «Соборне козацтво» «Львівський округ»;
  • «Соборне козацтво» «Сумський округ».

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Суд виніс вирок ще одному поплічнику медведчука, який готував держпереворот в Україні10.08.23, 09:22 • 330855 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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