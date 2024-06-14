Готували держпереворот у Києві: в Україні заборонили 8 проросійських організацій Медведчука
Київ • УНН
Суд заборонив 8 проросійських організацій, які координувалися колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком і планували державний переворот у Києві у 2022 році, щоб допомогти росії захопити Україну.
Суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук. Ця мережа "громадських організацій", які готували держпереворот у Києві у 2022 році. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ.
За матеріалами Служби безпеки суд задовольнив позов Мін’юсту щодо заборони 8 проросійських організацій, які координував екснардеп Віктор Медведчук. Представники цих "громадських організацій" планували державний переворот в Україні, який хотіли синхронізувати з початком повномасштабного вторгнення рф у лютому 2022 року. Таким чином вони сподівались допомогти агресору якнайшвидше захопити Київ, а згодом і всю територію України"
Повідомляється, що для цього представники цих організацій мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів".
Під час "з’їзду" планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо "відсторонення від влади". У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб
Служба безпеки України нагадує, що у 2022 році СБУ завчасно викрила ворожі плани і запобігла їхній реалізації. У результаті спецоперації співробітники Служби безпеки затримали трьох організаторів злочину на початку повномасштабного вторгнення рф.
У серпні 2023 року зловмисники отримали різні терміни тюремного ув’язнення. Також було заочно засуджено громадянина рф, який координував підривну діяльність "громадських організацій" Медведчука з росії.
Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації:
- Міжнародна громадська організація «Ми народ України»;
- Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»;
- «Соборне козацтво»;
- «Соборне козацтво» «Харківський округ»;
- «Соборне козацтво» «Баришівська станиця»;
- «Соборне козацтво» «Київський округ»;
- «Соборне козацтво» «Львівський округ»;
- «Соборне козацтво» «Сумський округ».
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Івано-Франківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Суд виніс вирок ще одному поплічнику медведчука, який готував держпереворот в Україні10.08.23, 09:22 • 330855 переглядiв