Суд удовлетворил иск Минюста о запрете 8 пророссийских организаций, которые координировал экс-нардеп Виктор Медведчук. Эта сеть "общественных организаций", которые готовили госпереворот в Киеве в 2022 году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ.

По материалам Службы безопасности суд удовлетворил иск Минюста о запрете 8 пророссийских организаций, которые координировал экс-нардеп Виктор Медведчук. Представители этих «общественных организаций» планировали государственный переворот в Украине, который хотели синхронизировать с началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года. Таким образом они надеялись помочь агрессору как можно быстрее захватить Киев, а затем и всю территорию Украины" - говорится в сообщении.

Сообщается, что для этого представители этих организаций должны были инициировать проведение в Киеве так называемого "национального собрания".

Во время "съезда" планировалось объявить ультиматум высшему военно-политическому руководству Украины относительно "отстранения от власти". В случае отказа - злоумышленники намеревались захватить ключевые госучреждения в Киеве и других регионах государства. Для этого планировали сформировать боевые группы, в состав которых должно было войти более полутысячи вооруженных лиц - информирует СБУ.

Служба безопасности Украины напоминает, что в 2022 году СБУ заблаговременно разоблачила вражеские планы и предотвратила их реализацию. В результате спецоперации сотрудники Службы безопасности задержали трех организаторов преступления в начале полномасштабного вторжения рф.

В августе 2023 года злоумышленники получили различные сроки тюремного заключения. Также был заочно осужден гражданин рф, который координировал подрывную деятельность «общественных организаций» Медведчука из России.

Сейчас по материалам СБУ, суд постановил запретить и принудительно распустить такие организации:

Международная общественная организация "Мы народ Украины";

Всеукраинская общественная организация «Всеукраинское гетманское казачество имени Ивана Богуна»;



"Соборное казачество";



"Соборное казачество" "Харьковский округ";



"Соборное казачество" "Барышевская станица";



"Соборное казачество" "Киевский округ";

"Соборное казачество" "Львовский округ";



"Соборное казачество" "Сумской округ".



Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Суд вынес приговор еще одному приспешнику медведчука, который готовил госпереворот в Украине