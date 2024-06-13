Генштаб: на фронті сьогодні відбулось 37 боїв, поблизу Іванівського на Донеччині напружена ситуація

На фронті станом на 10:00 від початку цієї доби вже відбулося 37 бойових зіткнень. Наразі напружена ситуація поблизу селища Іванівське Бахмутського району Донецької області. Про це у четвер повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Як повідомляється, загарбники сьогодні здійснили 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів, понад 580 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував позиції підрозділів Сил оборони в районах Глибокого та Тихого.

За уточненою інформацією, на даному напрямку за минулу добу росіяни втратили 135 окупантів вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, артилерійську систему та шість автомобілів агресора. Крім того пошкоджень зазнали шість артилерійських систем.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз намагалися провести штурмові дії поблизу Стельмахівки. Зазнали невдачі та відступили. Тривають бої неподалік Синьківки та Петропавлівки. Як наголосили в Генштабі, ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Греківки. Втрат позицій не допущено.

Також невдачею завершився ворожий штурм українських оборонних рубежів неподалік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося вже п’ять бойових зіткнень. "Три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки. Два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського. Ситуація напружена", - наголосили в Генштабі.

За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив вже вісім спроб атакувати позиції наших захисників. Шість атак поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки відбито. Тривають бої поблизу Калинового.

На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 242 окупанти вбитими та пораненими, знищено вісім танків, вісім бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та чотири автомобілі. Пошкоджено два танки та автомобіль.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Курахівському напрямку. Ворог наростив зусилля та намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П’ять ворожих атак нашими воїнами успішно відбито. Сім штурмових дій ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони, вказали у Генштабі.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та сім автомобілів.

На Оріхівському напрямку агресор двічі намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу Малої Токмачки. Триває бій.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки - заявили у Генштабі.

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