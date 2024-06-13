На фронте по состоянию на 10:00 с начала этих суток уже произошло 37 боевых столкновений. Сейчас напряженная ситуация вблизи поселка Ивановское Бахмутского района Донецкой области. Об этом в четверг сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Как сообщается, захватчики сегодня осуществили 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов, более 580 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции подразделений Сил обороны в районах Глыбокого и Тихого.

По уточненной информации, на данном направлении за минувшие сутки россияне потеряли 135 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, артиллерийскую систему и шесть автомобилей агрессора. Кроме того повреждения получили шесть артиллерийских систем.

На Купянском направлении российские войска один раз пытались провести штурмовые действия вблизи Стельмаховки. Потерпели неудачу и отступили. Продолжаются бои неподалеку Синьковки и Петропавловки. Как отметили в Генштабе, ситуация контролируемая.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов в районе Грековки. Потерь позиций не допущено.

Также неудачей завершился вражеский штурм украинских оборонительных рубежей неподалеку Верхнекаменского на Северском направлении.

На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. "Три атаки российских оккупантов успешно отражены в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная", - отметили в Генштабе.

За сегодня на Покровском направлении враг совершил уже восемь попыток атаковать позиции наших защитников. Шесть атак вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отбиты. Продолжаются бои вблизи Калинового.

На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 242 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожено восемь танков, восемь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и четыре автомобиля. Повреждены два танка и автомобиль.

Наибольшее количество боестолкновений с начала суток состоялась на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Пять вражеских атак нашими воинами успешно отражены. Семь штурмовых действий еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны, указали в Генштабе.

По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и семь автомобилей.

На Ореховском направлении агрессор дважды пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки. Продолжается бой.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Силы обороны Украины принимают все необходимые меры для сдерживания наступления противника, истощения его боевого потенциала и стабилизации обстановки - заявили в Генштабе.

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