Киев • УНН
37 боевых столкновений произошло на фронте с начала суток, напряженная ситуация сложилась вблизи Ивановского в Донецкой области, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
На фронте по состоянию на 10:00 с начала этих суток уже произошло 37 боевых столкновений. Сейчас напряженная ситуация вблизи поселка Ивановское Бахмутского района Донецкой области. Об этом в четверг сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Как сообщается, захватчики сегодня осуществили 12 авиационных ударов с применением 17 КАБов, более 580 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.
По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:
На Харьковском направлении враг дважды безуспешно атаковал позиции подразделений Сил обороны в районах Глыбокого и Тихого.
По уточненной информации, на данном направлении за минувшие сутки россияне потеряли 135 оккупантов убитыми и ранеными, уничтожено боевую бронированную машину, артиллерийскую систему и шесть автомобилей агрессора. Кроме того повреждения получили шесть артиллерийских систем.
На Купянском направлении российские войска один раз пытались провести штурмовые действия вблизи Стельмаховки. Потерпели неудачу и отступили. Продолжаются бои неподалеку Синьковки и Петропавловки. Как отметили в Генштабе, ситуация контролируемая.
На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака оккупантов в районе Грековки. Потерь позиций не допущено.
Также неудачей завершился вражеский штурм украинских оборонительных рубежей неподалеку Верхнекаменского на Северском направлении.
На Краматорском направлении с начала суток произошло уже пять боевых столкновений. "Три атаки российских оккупантов успешно отражены в районе Андреевки. Два боестолкновения продолжаются вблизи Ивановского. Ситуация напряженная", - отметили в Генштабе.
За сегодня на Покровском направлении враг совершил уже восемь попыток атаковать позиции наших защитников. Шесть атак вблизи Новоселовки Первой и Новоалександровки отбиты. Продолжаются бои вблизи Калинового.
На Покровском направлении, по уточненной информации, за минувшие сутки враг понес потери: 242 оккупанта убитыми и ранеными, уничтожено восемь танков, восемь боевых бронированных машин, две артиллерийские системы и четыре автомобиля. Повреждены два танка и автомобиль.
Наибольшее количество боестолкновений с начала суток состоялась на Кураховском направлении. Враг нарастил усилия и пытается прорвать нашу оборону в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки. Пять вражеских атак нашими воинами успешно отражены. Семь штурмовых действий еще продолжаются. Ситуация под контролем Сил обороны, указали в Генштабе.
По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 85 человек убитыми и ранеными, уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, две артиллерийские системы и семь автомобилей.
На Ореховском направлении агрессор дважды пытался вытеснить украинских воинов с занимаемых позиций вблизи Малой Токмачки. Продолжается бой.
На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.
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