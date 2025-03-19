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Генпрокурор США назвала вандалізм щодо Tesla "внутрішнім тероризмом"

Київ • УНН

 • 13985 перегляди

Пем Бонді заявила, що серія нападів на дилерські центри Tesla є актами тероризму, спрямованими проти Ілона Маска. Вандали пошкодили автомобілі та будівлі компанії в кількох містах.

Генпрокурор США назвала вандалізм щодо Tesla "внутрішнім тероризмом"

Генеральний прокурор США Пем Бонді у вівторок назвала нещодавню серію нападів на дилерські центри Tesla по всій країні актами "внутрішнього тероризму", спрямованого проти Ілона Маска. Це сталося на фоні тиску команди президента США Дональда Трампа на Міністерство юстиції, щоб воно вжило рішучих заходів, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Останніми тижнями вандали на тлі суперечливих спроб Маска різко скоротити федеральний уряд і звільнити державних службовців зіпсували або знищили автомобілі Tesla та пошкодили будівлі компанії в кількох містах. Принаймні п'ять автомобілів на заводі Tesla в Лас-Вегасі були пошкоджені у вівторок у результаті, як заявила місцева влада, цілеспрямованої атаки. Про постраждалих при цьому інформації не надходило.

"Низка насильницьких нападів на власність Tesla - це не що інше, як внутрішній тероризм. Ми продовжимо розслідування, які призведуть до серйозних наслідків для тих, хто причетний до цих нападів, у тому числі тих, хто працює за лаштунками, щоб координувати та фінансувати ці злочини", - вказала Бонді в заяві.

Варто зазначити, що у США немає окремого федерального національного закону про тероризм, який би передбачав покарання за такі дії, як підпал. У зв’язку з цим звинуваченим у нападах буде висунуто обвинувачення згідно з іншими федеральними законами.

Бонді не уточнила, які обвинувачення можуть бути висунуті, але вона сказала, що в разі визнання винними деяким з обвинувачених може загрожувати щонайменше п'ять років позбавлення волі.

Республіканці в Конгресі, включаючи члена Конгресу Марджорі Тейлор Грін від Джорджії, як пише видання, чинили тиск на Бонді, щоб вона назвала такі атаки "внутрішнім тероризмом" - після того, як у 2022 році успішно протистояла спробам демократів ухвалити законодавство про протидію зростанню активності білих расистів та інших ультраправих груп.

Доповнення

У ніч на неділю, 16 березня, штаб-квартиру американського автовиробника Tesla у французькому місті Сен-Уен, неподалік Парижа, невідомі облили білою фарбою.

Продажі Tesla в Європі впали на 43,5%, а в Німеччині - на 70%. Експерти пов'язують падіння з політичною діяльністю Ілона Маска в адміністрації Трампа.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Новини Світу
Пем Бонді
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