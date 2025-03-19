Генпрокурор США назвала вандализм в отношении Tesla "внутренним терроризмом"

Генеральный прокурор США Пэм Бонди во вторник назвала недавнюю серию нападений на дилерские центры Tesla по всей стране актами "внутреннего терроризма", направленного против Илона Маска. Это произошло на фоне давления команды президента США Дональда Трампа на Министерство юстиции, чтобы оно приняло решительные меры, пишет УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

В последние недели вандалы на фоне противоречивых попыток Маска резко сократить федеральное правительство и уволить государственных служащих испортили или уничтожили автомобили Tesla и повредили здания компании в нескольких городах. По крайней мере, пять автомобилей на заводе Tesla в Лас-Вегасе были повреждены во вторник в результате, как заявили местные власти, целенаправленной атаки. О пострадавших при этом информации не поступало.

"Череда насильственных нападений на собственность Tesla - это не что иное, как внутренний терроризм. Мы продолжим расследования, которые приведут к серьезным последствиям для тех, кто причастен к этим нападениям, в том числе тех, кто работает за кулисами, чтобы координировать и финансировать эти преступления", - указала Бонди в заявлении.

Стоит отметить, что в США нет отдельного федерального национального закона о терроризме, который бы предусматривал наказание за такие действия, как поджог. В связи с этим обвиняемым в нападениях будет предъявлено обвинение согласно другим федеральным законам.

Бонди не уточнила, какие обвинения могут быть предъявлены, но она сказала, что в случае признания виновными некоторым из обвиняемых может грозить не менее пяти лет лишения свободы.

Республиканцы в Конгрессе, включая члена Конгресса Марджори Тейлор Грин от Джорджии, как пишет издание, оказывали давление на Бонди, чтобы она назвала такие атаки "внутренним терроризмом" - после того, как в 2022 году успешно противостояла попыткам демократов принять законодательство о противодействии росту активности белых расистов и других ультраправых групп.

Дополнение

В ночь на воскресенье, 16 марта, штаб-квартиру американского автопроизводителя Tesla во французском городе Сен-Уэн, недалеко от Парижа, неизвестные облили белой краской.

Продажи Tesla в Европе упали на 43,5%, а в Германии - на 70%. Эксперты связывают падение с политической деятельностью Илона Маска в администрации Трампа.