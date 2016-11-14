Група озброєних зловмисників пограбувала ювелірний відділ у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Києві троє невідомих у балаклавах, погрожуючи зброєю, розбили вітрини у ювелірному відділі торговельного центру та викрали лотки із золотими прикрасами. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
Подія сталася у Дарницькому районі, в одному із торговельних центрів. Зловмисники з викраденим втекли на власному автомобілі “Опель Вектра” синього кольору.
Продавець детально описати нападників не зміг. Сума збитку встановлюється.
За цим фактом слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України.
Столичні правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, спрямовані на затримання нападників. Встановлюються можливі свідки та очевидці події.
Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.