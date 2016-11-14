Группа вооруженных злоумышленников ограбила ювелирный отдел в Киеве

КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве трое неизвестных в балаклавах, угрожая оружием, разбили витрины в ювелирном отделе торгового центра и похитили лотки с золотыми украшениями. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.