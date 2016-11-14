Группа вооруженных злоумышленников ограбила ювелирный отдел в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Киеве трое неизвестных в балаклавах, угрожая оружием, разбили витрины в ювелирном отделе торгового центра и похитили лотки с золотыми украшениями. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Ограбление произошло в Дарницком районе, в одном из торговых центров. Злоумышленники с похищенным скрылись на своем автомобиле "Опель Вектра" синего цвета.
Продавец подробно описать нападавших не смог. Сумма ущерба устанавливается.
По данному факту следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Столичные правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание нападавших. Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы происшествия.
Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.