Грози і під 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 28 травня буде хмарно з проясненнями, на півдні та сході мінлива хмарність. У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях помірні, місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі.

В Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-східний, в західних та північних областях - північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°, на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у північних областях 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 5-10°.

28 травня у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.