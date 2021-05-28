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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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Грози і під 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. По Україні сьогодні продовжаться грозові дощі. Температура повітря вдень сягатиме аж 29 градусів тепла, тож у низці областей очікується ще й пожежонебезпека. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Грози і під 30° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом погоди від синоптиків, 28 травня буде хмарно з проясненнями, на півдні та сході мінлива хмарність. У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях помірні, місцями значні дощі; на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі.

В Україні, крім заходу, грози (на півдні та сході місцями), вдень у північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер південно-східний, в західних та північних областях - північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних областях вночі 8-13°, вдень 16-21°, на решті території вночі 11-16°, вдень 24-29°, у північних областях 21-26°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 5-10°.

28 травня у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Тернопільській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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