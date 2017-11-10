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Гройсман пропонує штрафувати водіїв на місці за п'яне водіння

Гройсман пропонує штрафувати водіїв на місці за п'яне водіння

Київ • УНН

 • 10296 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує штрафувати водіїв на місці за керування авто в стані алкогольного сп'яніння. Про це він заявив під час засідання уряду у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

За його словами, це дозволить розвантажити суди.

"Я пропоную за найбільш серйозні порушення правил дорожнього руху карати на місці", - зазначив Гройсман.

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В якості прикладу він навів керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння.

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Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ пропонують збільшити штраф за перевищення максимально дозволеної швидкості руху на 50 кілометрів з 510 до 3400 гривень.

Українські Національні Новини

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