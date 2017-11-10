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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10281 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 26425 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 38549 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44843 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 42473 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11:17 • 100857 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 90480 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 98619 просмотра

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Актуальное
Гройсман предлагает штрафовать водителей на месте за пьяное вождение

Гройсман предлагает штрафовать водителей на месте за пьяное вождение

Киев  •  УНН

 • 10277 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает штрафовать водителей на месте за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом он заявил во время заседания правительства в пятницу, передает корреспондент УНН.

По его словам, это позволит разгрузить суды.

"Я предлагаю за наиболее серьезные нарушения правил дорожного движения наказывать на месте", - отметил Гройсман.

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В качестве примера он привел управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Напомним, в Министерстве внутренних дел предлагают увеличить штраф за превышение максимально разрешенной скорости движения на 50 километров с 510 до 3400 гривен.

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