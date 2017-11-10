Гройсман предлагает штрафовать водителей на месте за пьяное вождение

По его словам, это позволит разгрузить суды.

"Я предлагаю за наиболее серьезные нарушения правил дорожного движения наказывать на месте", - отметил Гройсман.

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В качестве примера он привел управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

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Напомним, в Министерстве внутренних дел предлагают увеличить штраф за превышение максимально разрешенной скорости движения на 50 километров с 510 до 3400 гривен.