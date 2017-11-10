Гройсман предлагает штрафовать водителей на месте за пьяное вождение
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Премьер-министр Владимир Гройсман предлагает штрафовать водителей на месте за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом он заявил во время заседания правительства в пятницу, передает корреспондент УНН.
По его словам, это позволит разгрузить суды.
"Я предлагаю за наиболее серьезные нарушения правил дорожного движения наказывать на месте", - отметил Гройсман.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД предлагают, чтобы первое водительское удостоверение выдавалось на 2 года
В качестве примера он привел управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В этом году госбюджет получил менее 9% штрафов за тяжкие нарушения ПДД
Напомним, в Министерстве внутренних дел предлагают увеличить штраф за превышение максимально разрешенной скорости движения на 50 километров с 510 до 3400 гривен.