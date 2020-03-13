Громадянку України, яка захворіла в Італії на коронавірус, виписали з лікарні - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Одну з громадянок України, яка захворіла в Італії на коронавірус, виписали з лікарні. Про це йдеться в повідомленні спеціально створеної у Twitter сторінки МЗС для надання актуальної інформації щодо роботи штабу та поширення COVID-19 у світі "Коронавірус у світі", передає УНН.
“Громадянку України, яка раніше захворіла в Італії на коронавірус та лікувалася в Неаполі, виписали з лікарні. Про це повідомило Генеральне консульство України у Неаполі”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку березня у МОЗ повідомили, що громадянка України заразилась на коронавірусну інфекцію в Італії, її життю нічого не загрожує.
Як повідомляв УНН, напередодні стало відомо, що у ще однієї громадянки України, яка працювала у місті Ровато в італійської провінції Брешія, виявили коронавірус.