Грицак: у битві з агресором віддали життя 23 співробітники СБУ

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Ми знешкоджуємо ворога не лише в районі проведення антитерористичної операції, але й у глибокому тилу. Низький уклін двадцяти трьом нашим героям, які віддали життя у битві з агресором, що занапастив рідну землю. На цьому наголосив голова Служби безпеки України Василь Грицак у вітанні з нагоди 26-ї річниці створення спецслужби, передає УНН із посиланням на прес-службу СБУ.

"Передовою для нас стала вся країна. Ми знешкоджуємо ворога не лише в районі проведення антитерористичної операції, але й у глибокому тилу. Низький уклін двадцяти трьом нашим героям, які віддали життя у битві з агресором, що занапастив рідну землю", - зазначив Грицак.

Крім того, голова СБУ наголосив, що служба значно посилила свої можливості з протидії підступним викликам гібридної агресії РФ проти нашої країни. 

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко заявив, що у минулому році співробітники СБУ попередили 17 терактів і вісім диверсій на території України. 

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