Гравець з Івано-Франківщини виграв 200 тисяч гривень у “Лото-Забаву”
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У неділю, 13 листопада, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 200 тис. грн виграв гравець, який придбав свій білет в Івано-Франківській області, повідомляє УНН.
Наразі відомо номер щасливого білету: 0155558.
Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.
Лічильник “Лото-Забави” нарахував 16 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 255 мільйонери за весь час існування лотереї.