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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Гравець з Івано-Франківщини виграв 200 тисяч гривень у “Лото-Забаву”

Гравець з Івано-Франківщини виграв 200 тисяч гривень у “Лото-Забаву”

Київ • УНН

 • 6475 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. У неділю, 13 листопада, під час чергового розіграшу лотереї “Лото-Забава”, 200 тис. грн виграв гравець, який придбав свій білет в Івано-Франківській області, повідомляє УНН.

Наразі відомо номер щасливого білету: 0155558.

Як раніше повідомляв УНН, у жовтні лотерея “Лото-Забава” була визнана рекордсменом з лотерейних виграшів. Так, 9 жовтня 2016 року експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін зафіксував, що найбільше лотерейних мільйонерів в Україні з’явилося саме завдяки “Лото-Забава”.

Лічильник “Лото-Забави” нарахував 16 мільйонерів за десять місяців 2016 року і 255 мільйонери за весь час існування лотереї.

Українські Національні Новини

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