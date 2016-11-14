Игрок из Ивано-Франковской области выиграл 200 тыс. гривен в "Лото-Забаву"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В воскресенье, 13 ноября, во время очередного розыгрыша лотереи "Лото-Забава", 200 тыс. грн выиграл игрок, который приобрел свой билет в Ивано-Франковской области, сообщает УНН.
Известен номер счастливого билета: 0155558.
Как ранее сообщал УНН, в октябре лотерея "Лото-Забава" была признана рекордсменом по лотерейным выигрышам. Так, 9 октября 2016 г. эксперт Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал, что больше всего лотерейных миллионеров в Украине появилось именно благодаря "Лото-Забава".
Счетчик "Лото-Забавы" насчитал 16 миллионеров за десять месяцев 2016 г. и 255 миллионеров за все время существования лотереи.