ГПУ звернулась до Міжнародного суду щодо дій РФ під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральна прокуратура Україна направила інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо вчинення Росією позасудових страт 9 військовослужбовців Збройних сил України під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Про це повідомляє пресслужба на сайті ГПУ, передає УНН.
"Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт 9 військовослужбовців Збройних Сил України представниками проросійської організованої групи "Козачий союз "Область війська Донського" в ході боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році. Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом із іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на Сході України в період 2014-2019 років", - зазначили в ГПУ.
За інформацією прокуратури, Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, показання очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні.
В повідомленні висвітлено і практику ведення бойових дій "чужими руками", тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань.
"Офіс прокурора було проінформовано, що згадані незаконні збройні формування можливо використовуються Росією не тільки для досягнення військової переваги, але і для здійснення серйозних порушень міжнародного гуманітарного права", - йдеться в повідомленні пресслужби.
Зазначається, що Генеральна прокуратура продовжує збирати докази ведення РФ агресивної війни проти України, вчинення воєнних злочинів та злочинів проти людяності з метою забезпечення невідворотності покарання.
Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України у квітні обіцяла передати до Міжнародного кримінального суду інформацію і здобуті докази про порушення Російською Федерацією та її окупаційною адміністрацією норм міжнародного права.