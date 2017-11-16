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ГПУ завершила слідство стосовно ще одного екс-беркутівця

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України завершив досудове розслідування стосовно екс-співробітника київського спецпідрозділу “Беркут” за підозрою у незаконному перешкоджанні акції протесту в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності, передає УНН з посиланням на повідомлення Департаменту спецрозілдувань ГПУ у Facebook.

За інформацією Департаменту спецрозслідувань, завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього співробітника ПМОП “Беркут” ГУМВС України в м. Києві у виконанні явно злочинного наказу та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на Майдані Незалежності у м. Києві (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 41, ст. 340 КК України).

На даний час, додали у відомстві, захисту відкрито матеріали досудового розслідування.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року Департамент спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (ГПУ) завершив досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою чотирьох колишніх співробітників столичного спецпідрозділу міліції “Беркут”, за підозрою у побитті активістів “Автомайдану”.

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