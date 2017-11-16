ГПУ завершила следствие в отношении еще одного экс-беркутовца

По информации Департамента спецрасследований, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего сотрудника ПМОП "Беркут" ГУМВД Украины в Киеве за исполнении явно преступного приказа и незаконное препятствование проведению акций протеста в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве (ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 171, ч. 1 ст. 28 ч. 4 ст. 41, ст. 340 УК Украины).

В настоящее время, добавили в ведомстве, защите открыты материалы досудебного расследования.

Напомним, в октябре 2017 года Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) завершил досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению четырех бывших сотрудников столичного спецподразделения милиции "Беркут", по подозрению в избиении активистов "Автомайдана".