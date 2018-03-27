ГПУ вивчає чи контактував В.Медведчук з Н.Савченко та В.Рубаном
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Генеральна прокуратура вивчає можливі контакти лідера “Українського вибору” Віктора Медведчука з головою організації “Офіцерський корпус” Володимиром Рубаном та народним депутатом Надією Савченко. Про це в ефірі програми “Свобода слова” повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, повідомляє УНН.
Він наголосив, що ГПУ має питання до діяльності “Украінського вибору”. Луценко також зазначив, що Генпрокуратуру цікавить ймовірна причетність В.Медведчука до В.Рубана та Н.Савченко.
“У нас є запитання до діяльності „Українського вибору“ як центру антиукраїнської пропаганди. За 2 тижні до подій із затриманням Рубана та Савченко СБУ, військова прокуратура та кримська прокуратура ліквідували декілька антиукраїнських кубел, які за гроші Москви, які ми вилучили, за планами Москви, які ми також із завданями вилучили, в Дніпрі, Харкові, Львові, Київській та Миколаївській областях організували підривну діяльність на території України...”, — повідомив генпрокурор.
“Наразі ми вивчаємо їх ймовірні контакти”, — сказав він.
Нагадаємо, в ефірі програми “Свобода слова” генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що цього року відбудуться судові процеси над більшістю позбавлених недоторканності народних депутатів.