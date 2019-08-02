ГПУ сьогодні планує вручити підозри чотирьом суддям ОАСК
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні у Генеральній прокуратурі України на допит та вручення підозри очікують на чотирьох суддів Окружного адміністративного суду Києва, повідомляє УНН.
“Судді ОАСК П.Вовк, Є.Аблов, І.Шепітко та І.Погрібніченко викликані до ГПУ для проведення процесуальних дій (вручення підозри та допиту) на 2 серпня 2019 р. на 14.00”, — повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган.
Повістки для вручення підозри, як повідомили у ГПУ, були вислані усім чотирьом суддям. Відповідно до повісток, опублікованих Сарган, першим на 14 годину має з’явитися голова ОАСК Павло Вовк.
Сам Вовк раніше заявив, що не боїться вручення підозри, адже це єдина законна можливість довести абсурдність підозр.
Як стало відомо УНН, судді планують прийти до Генпрокуратури.
Нагадаємо, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою ряду суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.