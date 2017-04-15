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ГПУ: екс-беркутівці, підозрювані у вбивствах майданівців, могли втекти до РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Екс-беркутівці, яких підозрюють у вбивствах та замахах на вбивство учасників Євромайдану, могли залишити Україну в будь-який момент і перебратися до Росії. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив начальник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк, передає УНН.

“За попередніми даними, вони перетнули кордон Російської Федерації”, — сказав він.

За його словами, для точного підтвердження втечі екс-“беркутівців” Олександра Костюка, Владислава Мастеги, Артема Войлокова і Віталія Гончаренка повинно бути офіційне підтвердження від Держприкордонслужби.

С.Горбатюк додав, що екс-"беркутівці“могли втекти з України будь-коли.

“Це було можливо в будь-який момент, виходячи з тих запобіжних заходів, які були обрані стосовно них. Частина були з особистими зобов’язаннями, тобто на їхню волю покладався суд, обираючи запобіжний засіб, інші — домашній арешт, так званий „нічний“ — це з 23.00 до 7.00 ранку, а в інший час доби жодних стримуючих факторів не існує. А стосовно Гончаренка, то за рішенням Апеляційного суду в нього не було жодного запобіжного заходу. На нього поклали лишень зобов’язання про те, щоб з’явитися тоді, коли буде наступне обрання йому запобіжного заходу у районному суді”, — сказав С.Горбатюк.

За його словами, якщо ці особи не з’являтимуться до суду, то справа стосовно них фактично не буде розглядатися.

“Якщо дійсно підтвердиться порушення зобов’язань — документально — то це дійсно підстава для оголошення в розшук. Але наступний розгляд можливий тільки тоді, коли особи з’являються в суді”, — зазначив С.Горбатюк.

Раніше ЗМІ повідомляли, що звільнений Апеляційним судом Києва колишній боєць “Беркута” Віталій Гончаренко і троє його колег утекли до Росії. Про це він та інші екс-беркутівці заявили, опублікувавши відеозвернення в інтернеті.

Нагадаємо, в Києві на вулиці Інститутській слідчі відтворили події 20 лютого 2014 року.

 

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