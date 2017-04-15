ГПУ: экс-беркутовцы, подозреваемые в убийствах майдановцев, могли бежать в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Экс-беркутовцы, которых подозревают в убийствах и покушениях на убийство участников Евромайдана, могли покинуть Украину в любой момент и сбежать в Россию. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.
“По предварительным данным, они пересекли границу Российской Федерации”, — сказал он.
По его словам, для точного подтверждения побега экс-“беркутовцев” Александра Костюка, Владислава Мастеги, Артема Войлокова и Виталия Гончаренко должно быть официальное подтверждение от Госпогранслужбы.
С.Горбатюк добавил, что экс-“беркутовцы” могли бежать из Украины в любое время.
“Это было возможно в любой момент, исходя из тех мер, которые были избраны относительно них. Часть были с личными обязательствами, то есть на их волю полагался суд, выбирая меру пресечения, другие — домашний арест, так называемый „ночной“ — это с 23.00 до 7.00 утра, а в другое время суток никаких сдерживающих факторов не существует. А относительно Гончаренко, то по решению Апелляционного суда у него не было никакой меры пресечения. На него возложили только обязательство явиться тогда, когда будет следующее избрание ему меры пресечения в районном суде”, — сказал С.Горбатюк.
По его словам, если эти лица не будут являться в суд, то дело в отношении них фактически не будет рассматриваться.
“Если действительно подтвердится нарушение обязательств — документально — это действительно повод для объявления в розыск. Но следующее рассмотрение возможно только тогда, когда эти лица появляются в суде”, - отметил С.Горбатюк.
Ранее СМИ сообщали, что освобожденный Апелляционным судом Киева бывший боец "Беркута" Виталий Гончаренко и трое его коллег бежали в Россию. Об этом он и другие экс-беркутовцы заявили, опубликовав видеообращение в интернете.
Напомним, в Киеве на улице Институтской следователи воспроизвели события 20 февраля 2014 года.