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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 45492 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103691 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 159369 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117750 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117286 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113008 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104600 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107159 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103646 просмотра

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ГПУ: экс-беркутовцы, подозреваемые в убийствах майдановцев, могли бежать в РФ

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КИЕВ. 15 апреля. УНН. Экс-беркутовцы, которых подозревают в убийствах и покушениях на убийство участников Евромайдана, могли покинуть Украину в любой момент и сбежать в Россию. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, передает УНН.

“По предварительным данным, они пересекли границу Российской Федерации”, — сказал он.

По его словам, для точного подтверждения побега экс-“беркутовцев” Александра Костюка, Владислава Мастеги, Артема Войлокова и Виталия Гончаренко должно быть официальное подтверждение от Госпогранслужбы.

С.Горбатюк добавил, что экс-“беркутовцы” могли бежать из Украины в любое время.

“Это было возможно в любой момент, исходя из тех мер, которые были избраны относительно них. Часть были с личными обязательствами, то есть на их волю полагался суд, выбирая меру пресечения, другие — домашний арест, так называемый „ночной“ — это с 23.00 до 7.00 утра, а в другое время суток никаких сдерживающих факторов не существует. А относительно Гончаренко, то по решению Апелляционного суда у него не было никакой меры пресечения. На него возложили только обязательство явиться тогда, когда будет следующее избрание ему меры пресечения в районном суде”, — сказал С.Горбатюк.

По его словам, если эти лица не будут являться в суд, то дело в отношении них фактически не будет рассматриваться.

“Если действительно подтвердится нарушение обязательств — документально — это действительно повод для объявления в розыск. Но следующее рассмотрение возможно только тогда, когда эти лица появляются в суде”, - отметил С.Горбатюк.

Ранее СМИ сообщали, что освобожденный Апелляционным судом Киева бывший боец ​​"Беркута" Виталий Гончаренко и трое его коллег бежали в Россию. Об этом он и другие экс-беркутовцы заявили, опубликовав видеообращение в интернете.

Напомним, в Киеве на улице Институтской следователи воспроизвели события 20 февраля 2014 года.

 

Украинские Национальные Новости

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