ГПУ буде позбавлена слідства у листопаді – Ю.Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральна прокуратура України буде позбавлена слідства у листопаді цього року. Про це сьогодні сказав Генпрокурор Юрій Луценко під час представлення змін до закону про заочне засудження на Комітеті з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Я особисто, заступаючи на посаду сказав, що робитиму все, щоби слідство у ГПУ припинилося ще за моєї каденції. Я не відступаю від цього правила. Слідство у листопаді має піти з ГПУ. Це покінчення з радянською системою НКВС, коли слідство і нагляд знаходяться в одному органі”, — наголосив він.
При цьому, додав Ю.Луценко, Верховна Рада вирішить, чи залишати старі справи ГПУ чи ні, для того, щоб ДБР могло стати на ноги.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор України Юрій Луценко представив зміни до закону про заочне засудження.