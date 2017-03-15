ГПУ лишат следствия в ноябре - Ю.Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральная прокуратура Украины будет лишена следствия в ноябре этого года. Об этом сегодня сказал Генпрокурор Юрий Луценко во время представления изменений в закон о заочном осуждении на Комитете по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Я лично, заступая на должность сказал, что буду делать все, чтобы следствие в ГПУ прекратилось еще во время моей каденции. Я не отступаю от этого правила. Следствие в ноябре должно уйти из ГПУ. Это окончание советской системы НКВД, когда следствие и надзор находятся в одном органе", - подчеркнул он.
При этом, добавил Ю.Луценко, Верховная Рада решит, оставлять ли старые дела ГПУ или нет, для того, чтобы ГБР могло стать на ноги.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил изменения в закон о заочном осуждении.