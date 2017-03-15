ГПУ лишат следствия в ноябре - Ю.Луценко

"Я лично, заступая на должность сказал, что буду делать все, чтобы следствие в ГПУ прекратилось еще во время моей каденции. Я не отступаю от этого правила. Следствие в ноябре должно уйти из ГПУ. Это окончание советской системы НКВД, когда следствие и надзор находятся в одном органе", - подчеркнул он.

При этом, добавил Ю.Луценко, Верховная Рада решит, оставлять ли старые дела ГПУ или нет, для того, чтобы ГБР могло стать на ноги.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил изменения в закон о заочном осуждении.