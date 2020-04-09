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Говорити про завершення "нафтової війни" рано - експерти про зустріч ОПЕК+

Київ • УНН

 • 30229 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. У четвер має відбутися відеоконференція представників країн ОПЕК+, але говорити про те, що Росії і Саудівської Аравії вдасться домовиться у питанні обсягів видобутку нафти, експерти поки не беруться, передає УНН.

"Ніхто не знає, чим закінчиться. Варіантів два - або зустрінемо динозавра, чи ні - або скоротять обсяг видобутку, або не скоротять. Тобто, або ціни зафіксуються в коридорі 35-45 доларів за барель, або далі піде падіння. Тут дуже багато варіантів. Сказати однозначно або навіть припустити, чим це може закінчитися, я не готовий", - розповів УНН екс-начальник Управління зі зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України", незалежний експерт з питань енергетики Валентин Землянський.

На його думку, американська сторона наполягатиме на скороченні видобутку, в той же час передбачається що всі сторони повинні будуть піти на певні поступки.

"Тобто, американці повинні будуть поділитися часткою світового ринку, якщо вони хочуть, щоб Саудівська Аравія і Росія скоротили обсяги видобутку. Відповідно за ціновими позиціями буде обговорюватися. Варіантів - божевільна кількість... Якщо скоротять, різкого зростання не буде з урахуванням того що попит все одно невеликий. Коридор 35-45 (дол./бар. - ред.), це якщо буде досягнута домовленість. Якщо домовленості не буде, значить у нас знову цінове ралі, знову будуть кататися вниз-вгору в залежності від ситуації. Вони зустрінуться - тоді можна буде щось припускати", - говорить Землянський.

У свою чергу експерт паливного ринку Дмитро Марунич в коментарі УНН висловив більший оптимізм щодо подальшого розвитку подій.

"Двом найбільшим гравцям, які входять в угоду ОПЕК+, Росії та Саудівської Аравії, звичайно потрібно домовлятися, тому то ціни на нафту в 20 доларів за барель їх не влаштовує. Але позиція Сполучених Штатів, ми бачимо, досить однозначна", - вважає експерт.

З його слів, США не збираються обмежувати видобуток нафти і вступати в цю угоду, при цьому учасники угоди, що існувала до цього часу, зокрема Росія, наполягали на цьому.

"Тому я думаю що сторони будуть прагнути шукати якогось роду компроміс у поточній угоді. Однак ймовірність продовження не стовідсоткова - можуть сьогодні і не домовитися. При цьому в якійсь середньостроковій перспективі мені здається буде домовленість щодо обмеження видобутку. Навіть без США. У Штатах вже падає видобуток, істотно, тому що американські виробники не витримують конкуренцію, у них апріорі вища собівартість, оскільки там такі умови видобутку і геологія така", - сказав Марунич.

Він вважає, що за умови, якщо сьогодні Саудівська Аравія і Росія не домовляться в рамках ОПЕК+ - неминуче ця домовленість відбудеться в подальшому.

"Зараз 50 на 50, а пізніше домовляться. Ну, а Штати навряд чи будуть брати участь у всій цій історії в принципі. Тому ціни на нафту можуть сьогодні навіть трохи обвалитися, якщо угода таки буде неуспішною. Потім вони повернуться на ті ж рівні, що ми маємо зараз", - додав експерт.

Нагадаємо, станом на ранок 9 квітня ф'ючерси на нафту зміцнилися в кінці сесії торгів у середу на тлі надій на те, що ОПЕК і її союзники укладуть угоду про скорочення видобутку в четвер.

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