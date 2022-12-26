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Готує труну ФСБшна братва: ЗСУ провели демілітаризацію росіян на півдні України

Готує труну ФСБшна братва: ЗСУ провели демілітаризацію росіян на півдні України

Київ • УНН

 • 279484 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Військовослужбовці знищили склади з боєприпасами та штаб окупантів на півдні України. Прогриміло в двох областях, передає УНН. Про це інформує речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Деталі

Як зазначається, ЗСУ відпрацювали у Пологах та Токмаку Запорізької області та у Олешках й Чаплинці на Херсонщині. У своєму дописі Братчук навіть склав невеличкий віршик.

Цитата

"Палали Пологи, Токмак погримів, Олешки, Чаплинка - ординцям гаплик! БеКа і штаби мінуснули раз-два, готує труну еФСБшна братва!" — написав речник ООВА.

Нагадаємо

Українські захисники уразили склади боєприпасів, а також скупчення особового складу окупаційних військ на Луганщині та Херсонщині.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луганській області прогримів вибух на ворожому складі з боєприпасами

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