Готує труну ФСБшна братва: ЗСУ провели демілітаризацію росіян на півдні України
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Військовослужбовці знищили склади з боєприпасами та штаб окупантів на півдні України. Прогриміло в двох областях, передає УНН. Про це інформує речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Як зазначається, ЗСУ відпрацювали у Пологах та Токмаку Запорізької області та у Олешках й Чаплинці на Херсонщині. У своєму дописі Братчук навіть склав невеличкий віршик.
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"Палали Пологи, Токмак погримів, Олешки, Чаплинка - ординцям гаплик! БеКа і штаби мінуснули раз-два, готує труну еФСБшна братва!" — написав речник ООВА.
Нагадаємо
Українські захисники уразили склади боєприпасів, а також скупчення особового складу окупаційних військ на Луганщині та Херсонщині.
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