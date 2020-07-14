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19 березня, 18:42 • 94914 перегляди

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19 березня, 10:24 • 129098 перегляди

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Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино

Готель Ярославського Kharkiv Palace Hotel 5* готується до відкриття казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. У групі DCH Олександра Ярославського готуються до відкриття казино у Kharkiv Palace Hotel 5*, що належить бізнесменові. Це перший luxury-готель в Харкові, який був побудований Ярославським в рамках підготовки міста до Євро-2012. Його наявність в місті була вимогою УЄФА. Тільки в цьому випадку Харків отримував право прийняти матчі турніру, оскільки УЄФА були необхідні умови для розміщення регіональної штаб-квартири, передає УНН.

Обсяг інвестицій в будівництво Kharkiv Palace Hotel 5* становив 126 млн дол., що дозволило створити архітектурну пам'ятку за рахунок використання висококласних матеріалів і передових дизайнерських рішень. Зал, призначений для роботи казино, визнаний фахівцями одним з кращих в Європі.

"Ми більше 8 років чекали сьогоднішнього дня. Дуже прикро бачити, що в готелі є важлива для гостей можливість проведення дозвілля, і нею не можна скористатися. Багато іноземних постояльців запитували нас - чому так? Як може бути, що в п'ятизірковому готелі є такий прекрасний зал для казино, а самого казино немає? І нам складно було щось відповісти ... Тому ми завжди послідовно відстоювали ідею соціально-відповідальної легалізації казино і мали на руках чітку дорожню карту, як швидко організувати роботу в цьому напрямку", - говорить генеральний менеджер готелю Атіс Захаранс.

У DCH повідомляють, що вже мають домовленості з профільним оператором, що має міжнародний досвід, і розрахують, що казино в Kharkiv Palace Hotel 5* запрацює в найстисліші терміни.

Нагадаємо, що Закон "Про заборону грального бізнесу в Україні" було прийнято 15 травня 2009 р.

Напередодні Євро-2012 робилися спроби легалізувати роботу казино в п'ятизіркових готелях, але процес не був завершений.

14.07.2020 року Верховна Рада України підтримала законопроект № 2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". "За" проголосували 248 народних депутатів.

Kharkiv Palace Hotel 5* удостоєний багатьох галузевих нагород - як національних, так і міжнародних. Серед них премія International Hospitality Awards в категоріях Best Business Hotel 5* 2019, 2018, Best MICE Hotel 2019, 2018, сертифікація China Outbound Tourism Quality Service Certification і інші. Тут базується регіональний офіс Європейського банку реконструкції і розвитку, зупиняються глави держав і високопоставлені дипломати, проводяться масштабні ділові та світські заходи. Готель по праву вважається одним з найбільш престижних центрів культурного життя Харкова та України.

Олександр Ярославський входить в ТОР-10 українських бізнесменів згідно з рейтингом Forbes-2020. Інвестиційний портфель належної йому групи DCH включає активи таких секторів, як фінанси, промисловість, транспорт, девелопмент і ін. Інвестував понад 1 млрд дол. в розвиток економіки Харківщини. У період підготовки Харкова до Євро-2012 був генеральним інвестором і координатором цього процесу. За рахунок 300 млн дол. інвестицій і організаційних зусиль Олександра Ярославського в Харкові були побудовані сучасні аеропорт і стадіон, перший luxury-готель, інші об'єкти супутньої інфраструктури.

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