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4 марта, 13:25 • 110107 просмотра

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4 марта, 09:55 • 102548 просмотра

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Отель Ярославского Kharkiv Palace Hotel 5* готовится к открытию казино

Отель Ярославского Kharkiv Palace Hotel 5* готовится к открытию казино

Киев  •  УНН

 • 30503 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. В группе DCH Александра Ярославского готовятся к открытию казино в принадлежащем бизнесмену Kharkiv Palace Hotel 5*. Это первый luxury-отель в Харькове, который был построен Ярославским в рамках подготовки города к Евро-2012. Его наличие в городе было требованием УЕФА. Только в этом случае Харьков получал право принять матчи турнира, поскольку УЕФА были необходимы условия для размещения региональной штаб-квартиры, передает УНН.

Объем инвестиций в строительство Kharkiv Palace Hotel 5* составили 126 млн долл., что позволило создать архитектурную достопримечательность за счет использования высококлассных материалов и передовых дизайнерских решений. Зал, предназначенный для работы казино, признан специалистами одним из лучших в Европе.

“Мы больше 8 лет ждали сегодняшнего дня. Очень обидно видеть, что в отеле есть важная для гостей возможность проведения досуга, и ей нельзя воспользоваться. Многие иностранные постояльцы спрашивали нас — почему так? Как может быть, что в пятизвёздочном отеле есть такой прекрасный зал для казино, а самого казино нет? И нам сложно было что-то ответить... Поэтому мы всегда последовательно отстаивали идею социально-ответственной легализации казино и имели на руках четкую дорожную карту, как быстро организовать работу по этому направлению”, — говорит генеральний менеджер отеля Атис Захаранс.

В DCH cообщают, что уже имеют договоренность с профильным оператором, имеющим международный опыт, и рассчитают, что казино в Kharkiv Palace Hotel 5* заработает в самые сжатые сроки.

Напомним, что Закон “О запрете игорного бизнеса в Украине” был принят 15 мая 2009 г.

В преддверии Евро-2012 предпринимались попытки легализировать работу казино в пятизвездочных отелях, но процесс не был завершен.

14.07.2020 г. Верховная Рада Украины поддержала законопроект № 2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр”. “За” проголосовали 248 народных депутатов.

Kharkiv Palace Hotel 5* удостоен многих отраслевых наград — как национальных, так и международных. Среди них премия International Hospitality Awards в категориях Best Business Hotel 5* 2019, 2018, Best MICE Hotel 2019, 2018, сертификация China Outbound Tourism Quality Service Certification и другие. Здесь базируется региональный офис Европейского банка реконструкции и развития, останавливаются главы государств и высокопоставленные дипломаты, проводятся масштабные деловые и светские мероприятия. Отель по праву считается одним из наиболее престижных центров культурной жизни Харькова и Украины.

Александр Ярославский входит в ТОР-10 украинских бизнесменов согласно рейтингу Forbes-2020. Инвестиционный портфель принадлежащей ему группы DCH включает активы таких секторов, как финансы, промышленность, транспорт, девелопмент и др. Инвестировал более 1 млрд дол. в развитие экономики Харьковской области. В период подготовки Харькова к Евро-2012 был генеральным инвестором и координатором этого процесса. За счет 300 млн долл. инвестиций и организационных усилий Александра Ярославского в Харькове были построены современные аэропорт и стадион, первый luxury-отель, другие объекты сопутствующей инфраструктуры.

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