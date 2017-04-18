Google запустив віртуальний тур карпатськими церквами
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 квітня. УНН. Сьогодні, 18 квітня, у Міжнародний день пам’яток і визначних місць компанія “Google Україна” запустила віртуальний тур унікальними дерев’яними церквами Карпатського регіону, внесеними до світової спадщини ЮНЕСКО. Про це йдеться у повідомленні офіційного блогу компанії, передає УНН.
У партнерстві з Міністерством культури України Google оцифрував вісім дерев’яних церков регіону і створив спеціальний сайт.
“Дерев’яні Церкви Карпатського Регіону”, де можна дізнатися більше про кожну з церков, а також прокласти до них маршрути на Google Картах. 3D-тури всіх цих храмів є доступними і в режимі Street View на Картах Google.
Всього до списку дерев’яних церков Карпатського регіону ЮНЕСКО включено 16 релігійних споруд, вісім з яких розташовані в Україні і стільки ж у Польщі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дикі лимони розквітли в Ужгороді
Завдяки 360-градусним панорамам можна не тільки оглянути будівлі церков зовні і погуляти по навколишній території, а й зайти всередину і ознайомитися з інтер’єром та старовинними іконами.
Тур містить візуалізовану інформацію про дві старовинні церкви на території Закарпаття, дві — Івано-Франківщини та чотири — Львівщини.