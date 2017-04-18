Google запустил виртуальный тур по карпатским церквями

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21667 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83018 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142294 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111574 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113285 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110436 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102706 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106507 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103162 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150270 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Google запустил виртуальный тур по карпатским церквями

Google запустил виртуальный тур по карпатским церквями

Киев  •  УНН

 • 14874 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня, 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест компания "Google Украина" запустила виртуальный тур уникальными деревянными церквями Карпатского региона, внесенными в мировое наследие ЮНЕСКО. Об этом говорится в сообщении официального блога компании, передает УНН.

В партнерстве с Министерством культуры Украины Google оцифровал восемь деревянных церквей региона и создал специальный сайт.

"Деревянные церкви Карпатского Региона», где можно узнать больше о каждой из церквей, а также проложить к ним маршруты на Google Картах. 3D-туры всех этих храмов доступны и в режиме Street View на Картах Google.

Всего в список деревянных церквей Карпатского региона ЮНЕСКО включены 16 религиозных сооружений, восемь из которых расположены в Украине и столько же в Польше.

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Благодаря 360-градусным панорамам можно не только осмотреть здания церквей снаружи и погулять по окружающей территории, но и зайти внутрь и ознакомиться с интерьером и старинными иконами.

Тур включает визуализированную информацию о двух старинных церквях на территории Закарпатья, две - Ивано-Франковской области и четыре - Львовской.

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