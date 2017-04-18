Google запустил виртуальный тур по карпатским церквями

В партнерстве с Министерством культуры Украины Google оцифровал восемь деревянных церквей региона и создал специальный сайт.

"Деревянные церкви Карпатского Региона», где можно узнать больше о каждой из церквей, а также проложить к ним маршруты на Google Картах. 3D-туры всех этих храмов доступны и в режиме Street View на Картах Google.

Всего в список деревянных церквей Карпатского региона ЮНЕСКО включены 16 религиозных сооружений, восемь из которых расположены в Украине и столько же в Польше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дикие лимоны расцвели в Ужгороде

Благодаря 360-градусным панорамам можно не только осмотреть здания церквей снаружи и погулять по окружающей территории, но и зайти внутрь и ознакомиться с интерьером и старинными иконами.

Тур включает визуализированную информацию о двух старинных церквях на территории Закарпатья, две - Ивано-Франковской области и четыре - Львовской.