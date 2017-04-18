Google запустил виртуальный тур по карпатским церквями
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Сегодня, 18 апреля, в Международный день памятников и исторических мест компания "Google Украина" запустила виртуальный тур уникальными деревянными церквями Карпатского региона, внесенными в мировое наследие ЮНЕСКО. Об этом говорится в сообщении официального блога компании, передает УНН.
В партнерстве с Министерством культуры Украины Google оцифровал восемь деревянных церквей региона и создал специальный сайт.
"Деревянные церкви Карпатского Региона», где можно узнать больше о каждой из церквей, а также проложить к ним маршруты на Google Картах. 3D-туры всех этих храмов доступны и в режиме Street View на Картах Google.
Всего в список деревянных церквей Карпатского региона ЮНЕСКО включены 16 религиозных сооружений, восемь из которых расположены в Украине и столько же в Польше.
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Благодаря 360-градусным панорамам можно не только осмотреть здания церквей снаружи и погулять по окружающей территории, но и зайти внутрь и ознакомиться с интерьером и старинными иконами.
Тур включает визуализированную информацию о двух старинных церквях на территории Закарпатья, две - Ивано-Франковской области и четыре - Львовской.