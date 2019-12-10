Гончарук про "нормандський" саміт: питання кордону на Донбасі залишилося відкритим
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Після саміту у "нормандському форматі" в Парижі залишилося відкритим питанням відновлення контролю України над ділянкою свого державного кордону на Донбасі. Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук розповів на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Відкритим залишилось питанням відновлення контролю над кордоном. Позиція України - спочатку повна безпека, яка не може існувати без контролю над кордоном. Потім вибори. Ця тема знову буде на порядку денному наступної зустрічі через 4 місяці", - написав Гончарук.
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Також він перерахував досягнуті під час саміту рішення: припинення вогню, три додаткові ділянки розведення сил (до кінця березня 2020), початок розмінування, нові пункти пропуску через лінію розмежування, розширення присутності ОБСЄ до формату 24/7.
"Але найголовніше - про обмін полоненими на нашій умові "всіх на всіх", починаючи з "усіх встановлених на всіх встановлених". Ще 72 українця можуть скоро повернутися додому", - наголосив Гончарук.
Окрім того, Прем’єр відзначив, що участь у переговорах у "нормандському форматі" для України - великий прогрес, адже минулі три роки ситуація перебувала в замороженому стані.
Нагадаємо, на "нормандському" саміті вирішили інкорпорувати "формулу Штайнмайєра" в українське законодавство.