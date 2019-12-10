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Гончарук о "нормандском" саммите: вопрос границы на Донбассе остался открытым

Гончарук о "нормандском" саммите: вопрос границы на Донбассе остался открытым

Киев  •  УНН

 • 10015 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. После саммита в "нормандском формате" в Париже остался открытым вопросом восстановления контроля Украины над участком своей государственной границы на Донбассе. Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Открытым остался вопрос восстановления контроля над границей. Позиция Украины - сначала полная безопасность, которая не может существовать без контроля над границей. Затем выборы. Эта тема снова будет на повестке дня следующей встречи через 4 месяца", - написал Гончарук.

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Также он перечислил достигнутые во время саммита решения: прекращение огня, три дополнительных участка разведения сил (до конца марта 2020), начало разминирования, новые пункты пропуска через линию разграничения, расширение присутствия ОБСЕ до формата 24/7.

"Но самое главное - об обмене пленными на наших условиях "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных". Еще 72 украинца могут скоро вернуться домой", - отметил Гончарук.

Кроме того, Премьер отметил, что участие в переговорах в "нормандском формате" для Украины - большой прогресс, ведь прошедшие три года ситуация находилась в замороженном состоянии.

Напомним, на "нормандском" саммите решили инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство.

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