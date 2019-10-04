Гомельська область уклала в Житомирі контракти майже на 80 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Підприємства Гомельської області в ході II Форуму регіонів України та Білорусі в Житомирі підписали з українськими партнерами контракти на суму 79,1 млн дол. Про це повідомляє БЕЛТА з посиланням на прессекретаря Гомельського облвиконкому Ольгу Рябикова, передає УНН.
"Цього року білоруські металурги також експортували в Україну арматуру, різні види конструкційного прокату, катанку, труби і бортовий бронзований дріт", - йдеться в повідомленні.
Довгостроковий контракт білоруська сторона уклала й на поставки до України своєї молочної продукції, але основний інтерес в українських партнерів викликає сироватка і сухе знежирене молоко.
Нагадаємо, що 4 жовтня президент України Володимир Зеленський разом з президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком також візьме участь у II форумі регіонів в Житомирі, де глави держав обговорять коло актуальних питань і підпишуть низку двосторонніх документів.