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Гомельская область заключила в Житомире контракты почти на 80 млн долларов

Киев • УНН

 • 17981 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Предприятия Гомельской области в ходе II Форум регионов Беларуси и Украины в Житомире подписали с украинскими партнерами контракты на сумму 79,1 млн долл. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Гомельского облисполкома Ольгу Рябикову, передает УНН.

Гомельская область заключила в Житомире контракты почти на 80 млн долларов

"В этом году белорусские металлурги также экспортировали в Украину арматуру, различные виды конструкционного проката, катанку, трубы и бортовую бронзированную проволоку", – говорится в сообщении.

Долгосрочный договор белорусская сторона заключила и на поставки в Украину своей молочной продукции. Документ предусматривает поставку продукции гомельского предприятия, но основной интерес у украинских партнеров вызывает сыворотка и сухое обезжиренное молоко.

Напомним, что 4 октября президент Украины Владимир Зеленский вместе с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко также примет участие во II форуме регионов в Житомире, где главы государств обсудят круг актуальных вопросов и подпишут ряд двусторонних документов.

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