Голову селищної ради на Одещині судитимуть за 200 тис. грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Голову однієї з селищних рад Іванівського району на Одещині судитимуть за 200 тисяч гривень хабара. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, прокуратура Одеської області скерувала до суду обвинувальний акт стосовно голови однієї з селищних рад Іванівського району за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди) КК України.
Встановлено, що підозрюваний вимагав від громадянина 200 тис грн за прийняття рішення щодо передачі у власність двох земельних ділянок фізичним особам.
Кошти передавались частинами у декілька етапів у ході особистих зустрічей.
Нагадаємо, у червні цього року під час отримання 90 тис. грн керівника органу місцевого самоврядування затримали правоохоронці.