Главу поселкового совета в Одесской области будут судить за 200 тыс. грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Главу одного из поселковых советов Иванивского района Одесской области будут судить за 200 тыс. гривен взятки. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении главы одного из поселковых советов Иванивского района по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) УК Украины.
Установлено, что подозреваемый требовал от гражданина 200 тыс. грн за принятие решения о передаче в собственность двух земельных участков физическим лицам.
Средства передавались частями в несколько этапов в ходе личных встреч.
Напомним, в июне этого года при получении 90 тыс. грн руководителя органа местного самоуправления задержали правоохранители.