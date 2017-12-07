Головну новорічну ялинку встановили на Софійській площі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. На Софійській площі в Києві вже встановили головну новорічну ялинку. Про це у коментарі УНН повідомили в прес-службі Folk Ukraine.
"Так, вже встановили, ялинка вже стоїть у вертикальному положенні. Скоро вже почнемо наряджати, щойно привезуть іграшки. Зараз погана погода, тому ще не можемо почати", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва. ли головна новорічна ялинка прибула до центру Києва в ніч на 6 грудня. Її прикрасять 3,6 км гірлянд.
Засвічення ялинки на Софійській площі традиційно відбудеться у День Святого Миколая, 19 грудня.