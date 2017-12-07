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Головну новорічну ялинку встановили на Софійській площі

Головну новорічну ялинку встановили на Софійській площі

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. На Софійській площі в Києві вже встановили головну новорічну ялинку. Про це у коментарі УНН повідомили в прес-службі Folk Ukraine.

"Так, вже встановили, ялинка вже стоїть у вертикальному положенні. Скоро вже почнемо наряджати, щойно привезуть іграшки. Зараз погана погода, тому ще не можемо почати", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, у понеділок 4 грудня о 8:00 автомобіль з ялинкою виїхав з території Івано-Франківської області до Києва. ли головна новорічна ялинка прибула до центру Києва в ніч на 6 грудня. Її прикрасять 3,6 км гірлянд. 

Засвічення ялинки на Софійській площі традиційно відбудеться у День Святого Миколая, 19 грудня.

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