Главную новогоднюю елку установили на Софийской площади

"Да, уже установили, елка уже стоит в вертикальном положении. Скоро начнем наряжать, как только привезут игрушки. Сейчас плохая погода, поэтому еще не можем начать", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал с территории Ивано-Франковской области в Киев. ли главная новогодняя елка прибыла в центр Киева в ночь на 6 декабря. Ее украсят 3,6 км гирлянд.

Зажгут елку на Софийской площади традиционно в День Святого Николая, 19 декабря.