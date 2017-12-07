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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 68268 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 45047 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 106211 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107703 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 125358 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105294 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107255 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117349 просмотра

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Главную новогоднюю елку установили на Софийской площади

Главную новогоднюю елку установили на Софийской площади

Киев  •  УНН

 • 24924 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. На Софийской площади в Киеве уже установили главную новогоднюю елку. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Folk Ukraine.

"Да, уже установили, елка уже стоит в вертикальном положении. Скоро начнем наряжать, как только привезут игрушки. Сейчас плохая погода, поэтому еще не можем начать", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в понедельник 4 декабря в 8:00 автомобиль с елкой выехал с территории Ивано-Франковской области в Киев. ли главная новогодняя елка прибыла в центр Киева в ночь на 6 декабря. Ее украсят 3,6 км гирлянд.

Зажгут елку на Софийской площади традиционно в День Святого Николая, 19 декабря.

Украинские Национальные Новости

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