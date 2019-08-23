Головному лікарю Міністерства молоді та спорту оголосили про підозру

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. Чиновників від спорту підозрюють в організації протиправного механізму для розкрадання бюджетних коштів при закупівлі лікарських засобів та медичних препаратів для потреб національних збірних команд України. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, посадовці держустанови “Управління збірних команд та проведення спортивних заходів “Укрспортзабезпечення”, яка перебуває у сфері управління Міністерства молоді та спорту України, у порушення вимог законодавства закупили у приватного підприємства лікарські засоби та медпрепарати на суму понад 8 мільйонів гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, задокументовано, що закуплена продукція взагалі не відноситься до лікарських засобів. До того ж частина препаратів, переданих спортсменам під виглядом лікарських медичних препаратів, не пройшла відповідний контроль у Національному антидопінговому центрі.

Через дії посадовців державному бюджету України завдано збитки на більше ніж 8 мільйонів гривень та поставлено під загрозу виступи на міжнародних змаганнях національних команд у зв’язку із відсутністю допінг контролю продукції.

Наразі головному лікарю Міністерства молоді та спорту України оголошено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії для встановлення всіх осіб, задіяних у протиправному механізмі, та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у Києві викрили групу лікарів у корупційній “схемі” призначення та видачі безкоштовних медичних препаратів для онкохворих громадян.

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