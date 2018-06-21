Головний інженер "Укрзалізниці" потрапив під суд за неналежний контроль

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Головного інженера виробничого підрозділу локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії “Південно-Західна залізниця” звинуватили у спричиненні збитків на 500 тисяч гривень ПАТ “Укрзалізниця” та зловживанні службовим становищем. Про це повідомила прес-служба прокуратури Київської області, передає УНН.

“Підозрюваного посадовця звинувачують у організації угоди, яка призвела до закупівлі неякісної продукції, що завдало державним інтересам фінансової шкоди та спричинило тяжкі наслідки”, — йдеться у повідомленні прокуратури м.Бровари.

Встановлено, що протягом червня — вересня 2016 року на виконання умов договорів про поставку товарів, укладених між ПАТ “Українська залізниця” та двома товариствами, до виробничого підрозділу локомотивне депо Київ-Пасажирський надійшли колодки секційні для електровозів серії ЧС в кількості 3 600 шт, які за своїм хімічним складом не відповідали умовам договорів.

Однак, головний інженер, використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересам служби та в інтересах товариств-постачальників, будучи обізнаним з технічними умовами, яким повинна відповідати колодка секційна для електровозів серії ЧС, організував приймання неякісного товару.

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Наголошується, що підозрюваний, працюючи на посаді головного інженера виробничого підрозділу локомотивного депо Київ-Пасажирський регіональної філії “Південно-Західна залізниця” ПАТ “Укрзалізниця”, будучи службовою особою, займався організацією вхідного контролю якості та кількості продукції, що надходить в депо, а також будучи головою відповідної комісії, відповідав за проведення вхідного контролю.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Підозрюваному загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Раніше посадовця “Укрзалізниці” викрили на хабарі.

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